فيديو لطفلة سعودية في إندونيسيا.. يتيمة تبحث عن عائلتها

بعد أن انتشر فيديو لطفلة سعودية، يتيمة الأب، في #إندونيسيا، تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، وتبحث عن عائلة والدها المتوفى، تجاوبت السفارة السعودية في جاكرتا، وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة في قضية الطفلة #هيفاء_سلطان_الحربي.

وقالت سفارة المملكة على حسابها على تويتر مساء السبت: "إشارة إلى المقطع المتداول والمتضمن وجود طفلة باسم /هيفاء سلطان الحربي في منطقة ‎بونشاك، تود ‎السفارة في جاكرتا الإفادة بأن هذا الموضوع سوف يأخذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات مع الجهات ذات العلاقة… تحياتنا".

وبدأت قصة الطفلة، بعد أن تم تداول فيديو يظهرها مع والدتها الإندونيسية، منى، وهي تروي كيف أن زوجها السعودي توفي بحادث سير، وأنها ربت الطفلة البالغة من العمر حالياً 10 سنوات، مؤكدة أنها تبحث عن عائلة زوجها، من أجل طفلتها.