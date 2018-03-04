لماذا اعترف وزير التجارة السعودي بفشله أمام الجميع؟

اعترف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بفشله في مرحلة من مراحل حياته، مؤكداً أن الفشل في مرحلة ما من الحياة أو الفشل في تطبيق فكرة ليس عيباً، ولكن العيب هو تكراره.

وجاء حديث الوزير السعودي، يوم السبت، أمام الحاضرين في حفل إعلان أسماء الفائزين في مسابقة منتدى mit للشركات الناشئة في المملكة في دورتها الثالثة، التي تقام للمرة الأولى في الرياض، والتي شارك فيها أكثر من 2500 مشارك ومشاركة.

وقال القصبي: إن العاطفة تسبق العقل في العمل الخيري، وبالتالي تتشتت جهود تلك الجمعيات، فتجدها جمعيات رعوية وتنموية، تعمل على تفطير الصائمين، وتوزع كسوة الشتاء، وأغلب القائمين عليها متطوعون، وبالتالي يجب "حوكمتها"، مؤكداً أنه عندما كان وزيرا للشؤون الاجتماعية لمس أنه لا يوجد تخصص في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

يذكر أن "القصبي" حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأميركية عام 1985م، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأميركية عام 1983م، كما حصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية بمرتبة الشرف من جامعة بيركلي الأميركية عام 1982م، والبكالوريوس في الهندسة المدنية بمرتبة الشرف من جامعة بورتلاند الأميركية عام 1981م، وشهادة Professional Degree من جامعة ميسوري الأميركية عام 2002م وحصل على جائزة ( wall street journal ).

كما عمل مستشارًا بديوان ولي العهد من يوليو 2014، ورئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد من 2011 إلى 2014م، ومستشارًا بديوان ولي العهد من 2010م إلى 2011م، ومديراً عاماً لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية من 2002 إلى 2013 وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة من 1998 إلى 2002م وأستاذاً مساعداً بقسم الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز من 1987 إلى 1998م .

إلى ذلك، عمل عضو مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وعضو مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمة الاجتماعية، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرض الزهايمر، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، وعمل عضواً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، وعضو الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعضو مجلس أمناء صندوق المئوية، وعضو الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى، ورئيس منتدى جدة الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة عدد من الشركات الخاصة والمساهمة، وفي تاريخ 9 / 4 / 1436 هـ صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرًا للشؤون الاجتماعية.