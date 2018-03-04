تزامنا مع زيارة ولي العهد.. منتدى لـ"مسك" في القاهرة

تنظم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية #مسك_الخيرية منتدى التواصل الاجتماعي 2018 وذلك غداً الاثنين بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة في #مصر.

ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه عدد من الخبراء والشباب والمؤثرين في العالم العربي، دور وسائل التواصل الاجتماعي، اللغة الجديدة للشباب العربي، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجه الشباب، والفرص التي تتيحها وسائل الإعلام الجديدة لهم وكيف يمكن توجيهها لتحقيق مستقبل أفضل.

ويتحدث في المنتدى نخبة من المشاهير عربياً وعالمياً منهم الفنان المصري #محمد_هنيدي ولاعب الكرة المصري السابق أحمد حسن وراندي زوكربيرغ المدير التنفيذية لزوكربيرغ للإعلام بالولايات المتحدة الأميركية، ومحمد الملحم ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وجورج سلامة رئيس قسم السياسات العامة في #تويتر وسلامة محمد رائدة أعمال وناشطة على مواقع التواصل بالإمارات العربية المتحدة، وهادلي فامبل مذيعة سي ان بي سي بالولايات المتحدة.

وسيلقي جهود العرفج من مؤسسة مسك كلمة الافتتاح غدا، ويلي كلمته جلسة عن وسائل التواصل كمسرعة للأعمال يتحدث فيها فارس التركي مؤسس فطور فارس، ومن الخبراء سلامة محمد وعمر سمرة.

وتشهد فعاليات المنتدى جلسة عن المستقبل الرقمي وما الذي يمكن أن تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي للشباب، وجلسة أخرى عن تعزيز الأثر وما الذي يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تقدمه للشباب وأهمية محو الأمية الإعلامية في العالم الرقمي المترابط والأخلاقيات على مواقع التواصل الاجتماعي.