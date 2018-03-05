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بابا الإسكندرية: زيارة ولي العهد السعودي تعزز التعايش

المصدر: دبي - العربية.نت
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وصف #البابا_تواضروس، #بابا_الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، زيارة #ولي_العهد_السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للكنيسة المرقسية في حي العباسية بالقاهرة، الاثنين، بأنها تاريخية، وأكد أن الزيارة ستعزز التعايش في المنطقة برمتها وتقويه.

وقال البابا تواضروس: "نشكر لولي العهد السعودي زيارته لنا ومحبته للأقباط".

وشدد البابا على أن "الأمير محمد بزيارته لنا يعزز التعايش في المنطقة برمتها".

واعتبر تواضروس أن زيارة ولي العهد السعودي للكاتدرئية "تاريخية".

واختتم البابا تصريحاته بشكر السلطات السعودية على حسن رعايتها للأقباط العاملين على أراضيها.

كلمات دالّة

#البابا تواضروس, #بابا الإسكندرية, #ولي العهد السعودي

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