البرلمان العربي: زيارة محمد بن سلمان لمصر تؤكد عمق العلاقات

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي لجمهورية مصر، تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في قوة المنطقة.

وقال السلمي في تصريح له الأحد نشرته "واس" "إن المملكة ومصر تقومان بدور محوري في حفظ الأمن العربي ومكافحة الإرهاب والتصدي للتدخلات في الشأن العربي".

هذا ووصل ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان #القاهرة، مساء اليوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يجري خلالها مشاورات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين.

وأكد #السيسي ومحمد بن سلمان - وفق بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية- مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتوحد كجبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له، وأكد السيسي في هذا الإطار على ما يشكله أمن دول الخليج من جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات.