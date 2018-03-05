السعودية.. كتاب لغازي القصيبي ضمن مناهج الثانوي

قررت #وزارة_التعليم_السعودية إدراج كتاب " #حياة_في_الإدارة" للدكتور #غازي_القصيبي ضمن مادة المهارات الإدارية لطلاب التعليم الثانوي - نظام المقررات - بدءاً من العام المقبل.

ويهدف القرار إلى إطلاع الطلاب على أحد أهم الكتب التي تتناول "علم الإدارة"، من خلال الحياة الواقعية للدكتور القصيبي - رحمه الله - الذي كان حريصاً في سيرته المهنية على تجسيد الانتماء لوطنه المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن كتابه "حياة في الإدارة" رائداً في مجاله وماتعاً في أسلوبه، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

ودشن وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، الاثنين، مشروع إقرار كتاب "حياة في الإدارة" وأهداه إلى طلاب المرحلة الثانوية ضمن مادة المهارات الإدارية.

وفي ذات السياق، أصدرت وزارة التعليم دليلاً شاملاً للمعلم يمكنه من التعليم الذاتي للطلاب لتدريبهم على صناعة المعارف بدلاً من استهلاكها، وتحفيزهم للاستفادة من الكتاب والاستعانة به لإنتاج مشاريع تعليمية رائدة.

ويهدف الدليل إلى تيسير إدارة الجلسات التعليمية التي تعني بإتاحة الفرصة للطلاب للتعلم الذاتي وفق أسلوب "التعلم القائم على المشروعات"، واحتوت صفحاته على مجموعة من العناصر التي تمكن المعلم من دوره للمجموعات، وتشمل تعريفا بالسيرة الذاتية للمعلم، وتوضيحا لمواصفات الطالب الذي نريد، والإرشادات التذكيرية للمعلم في إدارة العملية التعليمية بأسلوب "التعلم القائم على المشروعات"، وعرض خطة مقترحة لتنفيذ الجلسات التعليمية، وشرح الخطوات العملية للمشروع، وطرح بعض عناوين مشروعات مقترحة، كما أورد الدليل شرحاً وافياً لكل هذه العناصر.