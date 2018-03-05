صور.. المقاتلات المصرية ترحب مجدداً بولي العهد السعودي

رحبت المقاتلات المصرية مجدداً بالأمير #محمد_بن_سلمان ولي العهد السعودي خلال زيارته اليوم الاثنين للمجرى الملاحي لقناة السويس برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وحلقت طائرات #الرافال وعلى ارتفاع منخفض بالقرب من ضيف #مصر الكبير معلنة ترحيبها وترحيب القوات الجوية والجيش المصري به والوفد المرافق له.

وقال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إن تحليق المقاتلات وبارتفاع منخفض هو ترحيب استثنائي وغير تقليدي تقديرا لمكانته الكبيرة لدى مصر ورسالة حب كبيرة له وللشعب السعودي الشقيق.

وكانت المقاتلات المصرية قد رافقت طائرة #ولي_العهد_السعودي فور دخولها الأجواء المصرية مساء الأحد مرحبة به ومعلنه ترحيب مصر بضيفها الكبير.