تعاون مصري سعودي ثقافي و"مسك" تدعم "بينالي" القاهرة

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الداي،م وزيرة الثقافة المصرية، بدر محمد عبد العزيز بن عساكر، الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان #مسك الخيرية.

وبحث الطرفان سُبل دعم التعاون والتواصل الثقافي بينهما ووضع بروتوكولات ومبادرات مشتركة تفيد المجتمعين المصري والسعودي في مجالات الثقافة والفن.

وأشاد بن عساكر بقوة مصر الناعمة وريادتها، متمثلة في ثقافتها وفنونها، وأبدى استعداده لدعم بعض المشروعات الفنية في مجالات الفن التشكيلي ومن أهمها بينالي #القاهرة الدولي للفنون، الذي توقف منذ 7 سنوات بعد دورته الـ 12 عام 2011، ووصفه بأنه أحد أهم ملتقيات الفنانين التشكيليين على مستوى العالم.

من جانبها أشادت وزيرة الثقافة المصرية بالنهضة والنقلة الثقافية والفنية التي تشهدها المملكة حاليا والتطور النوعي والكمي في الأنشطة، وأبدت استعدادها للتعاون المشترك بين الوزارة بمختلف قطاعاتها ومؤسسة "مسك"، ووجهت إليهم الدعوة لزيارة قصر الفنون ومتحف الفن الحديث ودار الأوبرا المصرية.