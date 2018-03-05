ما هو منتجع الفرسان الذي افتتحه الأمير محمد بن سلمان؟

خلال زيارته لمدينة الإسماعيلية شرق #مصر اليوم الاثنين وتفقده مشروعات محور إقليم قناة السويس وأنفاق القناة افتتح ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان والرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي منتجع وفندق الفرسان.

ويعد منتجع الفرسان أحد أكبر المشروعات القومية المصرية في منطقة شرق القناة. أقيم على مساحة 38 فدانا بمدينة الإسماعيلية، ويطل على قناتي #السويس القديمة والحديثة، وبه مراس عالمية وملحقات تجارية وتسويقية، ويبعد أمتارا قليلة عن مقر استراحة جزيرة الفرسان الرئاسية.

كما يتكون المنتجع الضخم من فندق 5 نجوم و307 وحدات فندقية، ومركز تجاري من 100 وحدة تجارية متعددة الاستخدامات على مساحة 5 أفدنة، بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي وثقافي ورياضي.

إلى ذلك، يعتبر أحد أبرز المشروعات التي سيستفيد منها أبناء مدن القناة وسيناء، والشركات الاستثمارية العاملة في محور تنمية قناة السويس.

وفي هذا السياق، قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية إن المنتجع ساهم في تغيير ملامح المحافظة سياحيا واقتصاديا، حيث سيساهم في تحويل المحافظة إلى عاصمة للمؤتمرات العالمية ونقطة جذب للسياحة العالمية لما يتمتع به من موقع متميز وفريد على قناتي السويس، فضلا عن تصميمه المعماري والبيئي الجاذب.



