ورد الطائف وعطر الملوك.. كيف تغنى به السعوديون؟

"وفي الطائف شدا.. والشفا تضحك لها ورود الهدا" هكذا تسلل الورد الطائفي إلى أشعار الأغنية السعودية، ليردد #طلال_مداح في إحدى أغنياته "وردك يا زارع الورد فتح .. ومال على العود".

فقد أصبح الورد الطائفي، أو كما يسمى "ملك الورد" علامة جمال في القصيدة المحلية، الفصيحة منها أو النبطية، التي تغنى بها العديد من عمالقة الفن، وكتب أشعارها كبار الشُعراء في المملكة.

فتغنى طارق عبدالحكيم بالورد الطائفي في "يا ريم وادي ثقيف"، وحضر عبقه في اوبريت عرايس المملكة، من كلمات الشاعر إبراهيم خفاجي "يا جاني الورد من الطايف.."، وكذلك في أوبريت التوحيد، من كلمات خالد الفيصل "وأنا الطائف.. أنا ورد الهدا".

ورد الطائف.. عطر الملوك

وفي الشعر الفصيح، نظم الشاعر محمود عارف قصيدة من وحي "الهدا" "طاب الهدا وهو بستان ومنتجع.. تزدان أوراده حمداً ومن يقق"، كما وصف الشاعر فؤاد شاكر #ورد_الطائف، قائلاً "يا رائع الزهر في روض وبستان .. أفديك بالحسن من حور وولدان".

فقد جسدت كل تلك القصائد عشق السعوديين لهذا النوع من الورود، الذي يعتبره خبراء العطور الأغلى والأكثر فخامة في العالم، وهو عطر الملوك والأمراء بلا منازع.

وتعود تسميته "لمدينة الطائف" في المملكة العربية السعوديّة التي تشتهر بزراعته.

"محفز للدماغ".. والسعادة!

ويعتبر عطره محفّزاً للدماغ، لأن استنشاقه يؤثر على المراكز الحسيّة المتحكمة بالعاطفة، كما يُساعد في زيادة إفراز هرمون السعادة، ممّا يُعطي الشّعور بالراحة والاسترخاء، نتيجة لتقليل النشاط العصبي المسؤول عن تراكم الضغوطات النفسيّة والإجهاد، فيعمل كشاحن للطاقة، ومجددا للحيويّة، لذلك تَعمد الفنادق والمنتجعات السياحيّة الفخمة إلى استخدامه، ومن أشهر أنواعه الفاتح، والورد القاني.

وعن استخدامات الورد الطائفي عبر عطره، فيعتبر ماء الورد الطائفي ذا تأثير مبرّد وملطّف لحبّ الشباب، ولحساسيّة الجلد، كما له تأثيرات علاجية، نظراً لاحتوائه على العديد من الفيتامينات.

كما استخدم كفاتح للشهيّة، يرافق بعض الأطباق الفاخرة، إذ يستخدم بسبب رائحته الزكيّة كأحد التوابل التي تُضاف للمأكولات في المطاعم الراقية.

مهرجان الورد

يذكر أن موسم قطف الورد يبدأ نهاية شهر مارس وأوائل شهر إبريل، ويستمر لمدة تتراوح ما بين 35 إلى 45 يوماً.

وقد عززت أمانة الطائف مشاركتها في مهرجان الورد للعام الحالي بست مبادرات أسهمت في جذب آلاف الزوار لفعالياته المختلفة، ومنها أكبر سجادة للزهور والورود، احتوت على 120 ألف شتلة من الزهور والورود، وصممت بشكل هندسي جديد، وأقيمت نافورة مائية بوسط السجادة، بالإضافة إلى إقامة البيت المحمي بمساحة 350 مترا مربعا، عرض فيه مجموعة من النباتات العطرية والمتسلقات المختلفة والحوليات والنخيل ونباتات الظل، وأشباه النخيل، وأقيمت حديقة للصبارات.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان محمد سعيد الزهراني لـ "العربية.نت" أن مهرجان ورد الطائف الرابع عشر، الذي يرعاه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، سيقام بمنتزه الردف، يوم الخميس 19 رجب المقبل، ولمدة عشرة أيام.

وأوضح الزهراني أنه نظراً للمردود الاقتصادي الجيد العائد من زراعة الورد، واستخراج دهن الورد، فقد ازدادت مزارعه حتى وصل عددها بحسب إحصاءات مديرية الزراعة بمحافظة الطائف إلى ما يُقارب 860 مزرعة، كما بلغ الإنتاج السنوي إلى قرابة 500 مليون وردة، فيما بلغ عدد معامل الورد 36 معملاً، متوقعا زيادة اهتمام بهذا الورد لما له من قيمة واهتمام كبير في السعودية وخارجها.