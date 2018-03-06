الأوبرا المصرية تعزف ألحانها في الرياض

تستضيف وزارة الثقافة والإعلام السعودية فرقة دار الأوبرا المصرية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يومي 25 و26 أبريل القادم، في أول زيارة لها إلى المملكة.

وتعتبر الأوبرا المصرية منارة فنية ذات تاريخ موسيقي عريق، حيث أنشئت أول دار أوبرا في مصر عام 1869 ومن بعد أكثر من 100 عام تم افتتاح صرح ثقافي جديد في أكتوبر 1988، وتضم دار الأوبرا المصرية عدداً من الفرق، وهي:

أوركسترا القاهرة السيمفوني، وفرقة باليه أوبرا القاهرة، وفرقة أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة، وفرقة الرقص المسرحي الحديث، وفرقة الإنشاد الديني، وفرقة كورال الأوبرا، وفرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية، والفرقة القومية العربية للموسيقى وكورال أطفال الأوبرا.

وتأتي مشاركة الأوبرا المصرية بعد استضافة مركز الملك فهد الثقافي في أبريل العام الماضي فرقة الأوركسترا اليابانية، التي صدحت بمشاركة 85 عازفاً.