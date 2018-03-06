صور.. الأمير محمد بن سلمان يؤدي الصلاة في الجامع الأزهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية صور للأمير محمد بن سلمان وهو يؤدي الصلاة في باحة مسجد الجامع الأزهر خلال زيارته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتداول نشطاء الميديا عشرات الصور للأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري في عدد من المناطق المصرية التي زارها ولي العهد السعودي مع تصدر عدد من الهاشتاغات لموقع تويتر مصر احتفالا بالزيارة.

وكانت الرئاسة المصرية قد أصدرت بيانا بمناسبة #زيارة الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى #مصر.

وقال البيان إنه انطلاقاً من الروابط العميقة التي تجمع بين مصر والسعودية وبين شعبيهما الشقيقين، والوشائج الأخوية الراسخة التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين، فقد لبى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في الرابع من مارس 2018 الدعوة لزيارة مصر.

وتم خلال الزيارة بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على أهمية دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.

وتم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.