صور.. لندن تتزين بصور ولي العهد السعودي

مع قرب موعد زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى بريطانيا، الأربعاء، أخذت اللوحات الإعلانية في شوارع لندن تتزين بصوره عبر لوحات ترحيبية.

وأظهرت الصور المنتشرة أعلى المباني والميادين العامة والعربات، الاستقبال المميز والمنتظر لـ #ولي_العهد، حيث ضمّت عبارة "قائد التغيير في السعودية".

ومن الجدير ذكره أن زيارة الأمير إلى #بريطانيا تعتبر الأولى منذ توليه ولياً للعهد، وذلك لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وغيرها من كبار المسؤولين في بريطانيا.

وبحسب "رويترز"، فإن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية ذكرت مسبقاً أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يزور لندن لإجراء محادثات مع ماي، ستشمل قضايا مثل التطرف والإصلاح الاجتماعي، وتدشن حقبة جديدة في علاقات ثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية #السعودية.