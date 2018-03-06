كيف تحولت منازل قديمة لواجهات سياحية شرق السعودية

استطاع 21 فنانا سعوديا تحويل منازل شعبية قديمة إلى لوحات فنية وتشكيلية باستخدام فن "الغرافيتي" ضمن مبادرة "الفن شرقي"، ليتحقق حلم راودهم طويلاً لنشر ثقافة الفن عبر رسائل هادفة، ونشر الجمال وإيجاد واجهة سياحية.

قائدة المبادرة الفنانة التشكيلية مضاوي الباز تحدثت لـ"العربية.نت"، حيث تم تنفيذ المبادرة في محافظة الخبر - شرق السعودية - وتم اختيار حي "البايونية" نظير توافق المواصفات لبناء الفكرة من حيث الشكل والنتائج المطلوبة.

وأضافت أن الفكرة في مجملها تقوم على تزيين الأحياء والبيوت الشعبية القديمة بفن "الغرافيتي" وتحويلها إلى لوحات تشكيلية بأيادٍ سعودية، وهي الفكرة الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها في السعودية، وهي بداية لانطلاقات قادمة في مختلف مناطق ومدن المملكة، لتحسين واجهات المنازل القديمة.

ووجهت شكرها إلى حرم أمير المنطقة الشرقية، الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، نظير دعمها للمبادرة وتذليل كافة الصعوبات، لتحقيق نشر ثقافة الفن التشكيلي ونقله إلى حيز التعايش ونشر الجمال، للمساهمة في النهوض بالفكر ورقي المجتمع، من خلال تطوير الأماكن القديمة وتحويلها للوحات فنية، ووضع بصمة جمالية للفن التشكيلي في أرجاء المدن والأحياء لتكون وجهة سياحية ومعلماً حضارياً مشرفاً.

وأضافت أنه خلال عشرة أيام، تم تنفيذ المبادرة والانتهاء من تشكيل 6 منازل، وفقاً لشروط وضوابط فن "الغرافيتي"، وهو فن ينفذ في الشوارع، وأردنا أن نحوله إلى رسائل إيجابية، ولاقت المبادرة أصداء واسعة، بدعم أمانة المنطقة الشرقية، عبر تهيئة المواقع، إضافة إلى القطاعات الخاصة الداعمة.

وأضافت مضاوي: بدأنا في تنفيذ المبادرة، ورأينا السعادة في عيون أهل المنازل، ووجدنا منهم التعاون والاحتواء لنا، فصرنا كالأسرة الواحدة، ندخل للصلاة في منازلهم، ونتناول الشاي والمشروبات والأكل، وكل منهم يساهم بما يستطيع معنا.

وهذه التجربة أثبتت حاجة المجتمع إلى لمسات الفن التشكيلي في إحياء المدن، وأصبح الحي مزارا لمحبي هذا الفن، أعادت لهم الزوار، وأنعشت الحراك الاجتماعي في الموقع، كما جددت لهم الذكريات لمحبي شارع العقير بحي "البايونية" الذي تحول إلى شارع مهم وجاذب.

وقالت مضاوي: "تلقيت اتصالات ورسائل دعم وتشجيع، وتساؤلا عن المراحل القادمة، وهذا ما أعتبره شرفا لي، أنني استطعت أن أخدم المجتمع، وأتمنى أن أستمر في تقديم المزيد من المبادرات".

مضاوي ترسم منذ أكثر من 20 عاماً في مجال الفن التشكيلي، وأخذت دورات في كل أنواع الرسم، ومنذ 3 سنوات فتحت منصة "مضاوي غاليري"، وهي عبارة عن قاعة لعرض أعمال الفنانين على مدار السنة، إضافة إلى الأنشطة التي يتم تنفيذها، وهي عبارة عن معارض وورش عمل لكل ما يخدم الفن والفنانين التشكيليين والمجتمع، و"الفن شرقي" هو إحدى ثمرات "مضاوي غاليري".

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان الزايدي، أن تلك المبادرة التي ينظمها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع البلدية، وأطلق عليها اسم "الفن شرقي"، تعد الأولى على مستوى المملكة والتي يقوم خلالها فنانون وفنانات بتجميل المساكن الشعبية، مبيناً أن جميع الفنانين والفنانات سعوديون، وحضروا من جميع مناطق المملكة.

وأضاف أن الفعالية تستهدف نشر ثقافة الفن التشكيلي وإزالة التلوث البصري في الأحياء الشعبية وإكساب هذه الأحياء اللمسات الجمالية، إضافة للاستفادة من مواهب الشباب وطاقاتهم، من خلال الرسم على المنازل وتجميلها بعد أخذ الإذن من أصحابها.