محمد بن سلمان: لا أنشغل بقطر وملفها يتولاه أقل من وزير

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الثلاثاء، إن ولي العهد #الأمير_محمد_بن_سلمان خلال لقائه مع الإعلاميين في مصر تطرق إلى #الأزمة_القطرية بالقول: "لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير مَنْ يتولى الملف، وعدد سكانها لا يساوي شارعاً في مصر، وأي وزير عندنا يستطيع أن يحل أزمتهم".

وكشف القحطاني سراً، من خلال تغريدات على حسابه في "تويتر"، حيث قال: "مَنْ يتولى الملف القطري هو زميل عزيز في الخارجية بالمرتبة 12، إضافة للمهام الموكلة له".

في لقائه مع الإعلاميين في مصر قال سمو ولي العهد عن أزمة قطر:"لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف، وعدد سكانها لا يساوي شارعا في مصر، وأي وزير عندنا يستطيع أن يحل أزمتهم".

سأكشف سرًا: من يتولى الملف القطري هو زميل عزيز في الخارجية بالمرتبة ١٢ إضافة للمهام الموكلة له — سعود القحطاني (@saudq1978) March 6, 2018

وغرد القحطاني مضيفاً أن ولي العهد قارن خلال لقائه مع الإعلاميين في مصر سياسة أميركا تجاه كوبا مع سياسة الدول الأربع مع قطر.

وأضاف القحطاني في تغريدته: "خلافي بهذا التشبيه مع سمو سيدي بشيء واحد: أميركا حُرمت من السيقار الكوبي، نحن لم نحرم من شيء. و #قطر حُرمت من كل شيء: بدءا من المراعي وانتهاءً بتحولها من "شبه جزيرة" إلى "جزيرة" معزولة".