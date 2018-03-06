محمد بن سلمان: لا أنشغل بقطر وملفها يتولاه أقل من وزير

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الثلاثاء، إن ولي العهد #الأمير_محمد_بن_سلمان خلال لقائه مع الإعلاميين في مصر تطرق إلى #الأزمة_القطرية بالقول: "لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير مَنْ يتولى الملف، وعدد سكانها لا يساوي شارعاً في مصر، وأي وزير عندنا يستطيع أن يحل أزمتهم".
وكشف القحطاني سراً، من خلال تغريدات على حسابه في "تويتر"، حيث قال: "مَنْ يتولى الملف القطري هو زميل عزيز في الخارجية بالمرتبة 12، إضافة للمهام الموكلة له".
في لقائه مع الإعلاميين في مصر قال سمو ولي العهد عن أزمة قطر:"لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف، وعدد سكانها لا يساوي شارعا في مصر، وأي وزير عندنا يستطيع أن يحل أزمتهم".— سعود القحطاني (@saudq1978) March 6, 2018
سأكشف سرًا: من يتولى الملف القطري هو زميل عزيز في الخارجية بالمرتبة ١٢ إضافة للمهام الموكلة له
وغرد القحطاني مضيفاً أن ولي العهد قارن خلال لقائه مع الإعلاميين في مصر سياسة أميركا تجاه كوبا مع سياسة الدول الأربع مع قطر.
وأضاف القحطاني في تغريدته: "خلافي بهذا التشبيه مع سمو سيدي بشيء واحد: أميركا حُرمت من السيقار الكوبي، نحن لم نحرم من شيء. و #قطر حُرمت من كل شيء: بدءا من المراعي وانتهاءً بتحولها من "شبه جزيرة" إلى "جزيرة" معزولة".