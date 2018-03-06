فيديو لصراخ طفلي النافذة بتبوك يشعل مواقع التواصل

تعالى صراخ طفلين محتجزين في شباك نافذة مطلة من منزلهما بالدور الثاني، وسط اتهام العاملة المنزلية بالإقدام على هذه الحادثة، حيث تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسجلاً لحادثة الطفلين، مطالبين بسرعة تحري أسباب احتجاز الطفلين.

في حين ورد بلاغ لوحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة تبوك – شمال السعودية - عن الفيديو، مما دفعها إلى مباشرة البلاغ، وأكدت مصادر أن فريقاً من وحدة الحماية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، تواجد أمام منزل ظهر فيه طفلان بمقطع فيديو محتجزين في نافذة المنزل، وذلك للتحقّق من صحة البلاغ الذي ورد، ويتهم العاملة المنزلية.

وفي السياق.. أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك باشرت حالة طفلين محتجزين في نافذة منزل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصّة، وأفاد أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الطفلين، كما سيتم التعامل مع هذه الحالة وفقاً لنظام حماية الطفل.