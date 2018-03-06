ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء المصري

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على دعم المملكة لمصر في حربها ضد الإرهاب التي تخوضها عن المنطقة ككل.

وقال خلال لقائه، الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن #السعودية داعمة لمصر حتى القضاء على هذه الظاهرة الخبيثة، وتجفيف منابع تمويلها، واجتثاث جذورها بشكل نهائي، لما تتسبب فيه من عرقلة جهود التنمية المستدامة في مختلف المجالات في المنطقة.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيداً بما يتحقق على صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

من جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين #مصر والسعودية والشعبين الشقيقين والتي تسودها مشاعر الود والأخوة.

وأشاد بحالة الزخم التي تشهدها هذه العلاقات في ضوء حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على زيادة التنسيق ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن الحوار القائم بين البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارة #الأمير_محمد_بن_سلمان إلى القاهرة تعد دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين البلدين، وتفتح مجالات إضافية للتعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بينهما في مجالات متنوعة بما يحقق المصالح المشتركة.