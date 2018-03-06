(ساهر) والنُسخة المُحدثة

قد يرى البعض بأن نظام (ساهر) نظام تعسفي وسلبي وظالم، وقد يشعر البعض بأن الأعطال التقنية للنظام أدت إلى رصد مخالفات غير صحيحة وعقوبات غير مستحقة وأن كثيراً من المراجعات للجهات المختصة لم تجدِ في توضيح هذا الأمر، ومع كل هذه السلبيات فإن هناك أدلة واضحة ورقمية تؤكد مساهمة (ساهر) في حماية أرواح الكثيرين كما تؤكد مساهمته في وضع أسس جديدة وعملية لاحترام الأنظمة المرورية وخصوصاً فيما يتعلق بتجاوز السرعة القصوى أو قطع الإشارات المرورية وهو الأمر الذي عجزت عنه الكثير من الأنظمة والحملات التوعوية السابقة على مدى سنين طويلة ماضية.

مساهمة نظام (ساهر) في خفض نسبة الحوادث في المملكة بشكل عام ونسبة الوفيات والإصابات المرورية بشكل خاص تم تأكيده من خلال العديد من الدراسات العلمية ومنها ما نشرمن خلال موقع (العربية) الشهر الماضي عن نتائج دراسة قام بها باحثون من مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) عن خفض نظام «ساهر» نسب الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في السعودية بنسبة 37.8٪، وكذلك في نسب المصابين بالحوادث المرورية التي كان يستقبلها مستشفى الملك فهد بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بنسبة 20%، وقد أوضح الباحث الرئيس للدراسة الدكتور سليمان الغنام، أن الدافع لمثل هذه الدراسات يكمن في تقييم القوانين التي تستهدف السلامة المرورية ومعرفة فعاليتها.

هذا الأسبوع سيتم تطبيق نسخة محدثة من (ساهر) إذ سيقوم بالرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان للسائق ومرافقه « الأمامي « وكذلك سيتم رصد مخالفة استخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة مع تأكيد الإدارة العامة للمرور بأن التحدث الهاتفي أثناء القيادة من خلال سماعات (البلوتوث) المتصلة بالمركبة لا يعد مخالفة وسيقوم المرور بتطبيق هذا الرصد كمرحلة أولية في كل من الرياض وجدة والدمام ، وفي اعتقادي أن هذا الرصد المرتبط بالتحدث بالجوال أثناء القيادة سيساهم في ضبط وإلزام الكثير من سائقي السيارات بالتركيز على القيادة بدلاً من الانشغال بالجوال الذي يساهم في تعطيل السير من جهة أو وقوع الحوادث من جهة أخرى، فكثيراً ما نرى بعض من يقود المركبة بشكل غير طبيعي وعندما تقترب منه تجد بأن السبب هو أنه ممسك بالجوال ويتحدث به وقد أصبح في فلك آخر وغير مركز تماماً على الطريق .

نظام ساهر نظام متميز وهو موجود في العديد من دول العالم ولكن مجتمعنا يحتاج إلى توعية مستمرة للتعريف بفوائده كما يحتاج النظام نفسه إلى مراجعة ما فيه من سلبيات تقنية وإيجاد الحلول لها ليصبح لدينا نظام متكامل يساهم في حماية الأرواح ويقلل من الحوادث ويتعايش معه الناس بشكل سلمي.

*نقلا عن "المدينة"