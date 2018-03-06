"مسك" تقيم منتدى للتواصل الاجتماعي في جامعة القاهرة

أقامت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، الاثنين، منتدى "التواصل الاجتماعي" تحت شعار "التواصل الاجتماعي: لغة الشباب العربي الجديدة"، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

ويستضيف المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية عدداً كبيراً من المتخصصين في مجال التواصل الاجتماعي، منهم مديرة التسويق بالفيسبوك سابقا، راندي زوكربيرغ، ومذيعة قناة cnbc البريطانية هيدلي جامبل، وأخصائية التواصل الإعلامي بشركة تومسون هبة قنديل، والإعلامي المذيع بقناة dmc أسامة كمال ورئيس السياسات والعلاقات الحكومية تويتر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جورج سلامة، واللاعب السابق في المنتخب المصري لكرة القدم أحمد حسن، والفنان أحمد فهمي، والفنان محمد هنيدي.

من جانبه أفاد المدير التنفيذي للتسويق والتواصل في مسك الخيرية محمد مروان أبوعزة أن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو تمكين الشباب العربي من الاتحاد نحو تأثير إيجابي للمنطقة والعالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتبر منتدى التواصل الاجتماعي باكورة برامج ومبادرات مسك الخيرية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أبوعزة أن منتدى التواصل الاجتماعي من مسك الخيرية يتناول عدة محاور، وهي: "وسائل التواصل الاجتماعي كمسرعة للأعمال، المستقبل الرقمي: ما الذي يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تقدمه للشباب؟، تعزيز الأثر: الاستفادة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي للشباب العربي، اسأل الخبراء: أهمية محو الأمية الإعلامية في العالم الرقمي المترابط، الأخلاقيات على وسائل التواصل الاجتماعي: مسؤولياتي كمؤثر، وجاءنا البيان التالي وهي الندوة الأخيرة خلال المنتدي".

هذا وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية استقبلت بدر محمد عبد العزيز بن عساكر الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان #مسك الخيرية.

وبحث الطرفان سُبل دعم التعاون والتواصل الثقافي بينهما ووضع بروتوكولات ومبادرات مشتركة تفيد المجتمعين المصري والسعودي في مجالات الثقافة والفن.

يذكر أن مؤسسة "مسك الخيرية"، هي مؤسسة خيرية غير ربحية تكرِس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة في السعودية، من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم.

وتسعى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مبادراتها وشراكات استراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة حول العالم.