السجن والجلد والغرامة والإبعاد لسوريين أيدا تنظيم داعش

كشفت #محاكمة شخصين من الجنسية السورية، أيدا تنظيم #داعش عن حيازتهما أوراقا مدونا عليها ما يحث على القتال في مواطن الصراع وتخزينه، ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه لصور مؤيدة للتنظيم الإرهابي.

كما اتضح أنهما مخالفان لنظام العمل من خلال ممارستهما العمل داخل المملكة العربية #السعودية، وهو غير مصرح لهما بذلك، وتم تغريهما 10 آلاف ريال، وجلدهما 79 جلدة لشرب المسكر واستعمال الحشيش المخدر.

وقضت #المحكمة_الجزائية_المتخصصة في #الرياض بسجن متهمين من الجنسية السورية لثبوت تأييدهما لتنظيم داعش الإرهابي والاجتماع بعدد من الأشخاص المؤيدين لهذا التنظيم، وقررت المحكمة سجن المتهم الأول 11 عاما، والحكم على المتهم الثاني 6 سنوات مع إبعادهما عن البلاد.

كما ثبت إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج الفكر التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وولاة الأمر بها، وتأييده التنظيم الإرهابي المسمى "داعش"، واجتماعه واختلاطه بعدد من الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، وحيازته أوراقا مدونا عليها ما يحث على القتال في مواطن الصراع، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه لصور مؤيدة للتنظيم الإرهابي.

وقررت المحكمة تعزيره بسجنه 11 عاما، تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

فيما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم داعش الإرهابي واجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه.

وقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليهما بمخالفتهما نظام العمل، من خلال ممارستهما العمل داخل المملكة، وهو غير مصرح لهما بذلك، وقررت المحكمة تعزيرهما على ذلك بتغريمهما 10 آلاف ريال لكل واحد منهما بناءً على المادة رقم (229) من نظام العمل.

كما درأت المحكمة حد المسكر عن المدعى عليه الثاني، لرجوعه عن إقراره بشرب المسكر، واستعمال الحشيش المخدر، وقررت المحكمة تعزيره على شبهة استعماله لهما بجلده 99 جلدة دفعة واحدة.

وقررت إبعاد المدعى عليهما عن هذه البلاد اتقاء لشرهما بعد تنفيذ الحكم بحقهما واستيفاء ما لهما وما عليهما من حقوق.