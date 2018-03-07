كيف رحب السعوديون في بريطانيا بزيارة ولي العهد

راج خلال الساعات القليلة الماضية، وسم جديد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حمل عنوان#محمد_بن_سلمان_في_بريطانيا، للترحيب بوصول #ولي_العهد_السعودي تضمن عبارات ترحيب وإشادة بدور الأمير الشاب في عمليات التغيير الجارية في السعودية، وتعزيز دورها في المنطقة والعالم.

فغرد طلال مرحبا بالزيارة وقال: "الأمير الطموح ومهندس التغيير يصل #لندن لتعزيز العلاقات الثنائية، ووصفت هديل الناصر مراسم استقبال محمد بن سلمان قائلة: استقبال كبير لرجل الشرق الأوسط الأول كما قالت أغلب الصحف البريطانية للملكة هيبة، ولمحمد هامة وقامة".

وفي فيديو لـ"العربية.نت" يظهر #الطلبة_السعوديون_المبتعثون الذين يدرسون في تخصصات علمية مختلفة، وهم يتبارون للترحيب والاحتفاء بزيارة ولي العهد التي تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين المملكتين، وأنهم يستبشرون خيرا بهذه الزيارة التي ستدفع بالعلاقات إلى أقوى وأسمى بما يخدم رؤية ٢٠٣٠ الرؤية السعودية الطموحة، التي تحمل خططًا وأفكارًا جديدة، لاسيما أن التعليم يمثل أحد أهم رهانات المستقبل التنموية للدولة السعودية، وأن الشباب هم أمل المستقبل وركيزته الأساسية، وهم الاستثمار والثروة الحقيقية، ويرى الطلبة المبتعثون في شخصية الأمير الشاب نموذجا ملهما لهم، بالقيم والمفاهيم الإسلامية الإنسانية الراقية.

وعبرت الكثير من السعوديات المبتعثات بالفيديو عن فخرهن واعتزازهن بالقرارات الجديدة التي تعزز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والتي تعكس دوماً اهتماماً كبيراً بالمرأة، ورغبةً مستمرة في تمكينها، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.

هذه القرارات التي يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيقها للمواطنات بالتوازي مع الإصلاحات الجديدة في #السعودية، الهادفة لتأمين وتهيئة كل الظروف للشعب السعودي الطموح، معتزين بكلمات الأمير حين قال: "في حال كان الشعب السعودي مقتنعا، فعنان السماء هو الحد الأقصى للطموحات".. بهذه العزيمة يؤكد الطلبة المبتعثون أنهم ماضون لتحقيق رؤيته الطموحة لمستقبل السعودية، وتوظيف طاقاتهم بكل عزيمة وتحدٍّ للمضي نحو المستقبل المشرق.