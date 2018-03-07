ماي: العلاقات مع السعودية مهمة وأنقذت أرواحاً ببريطانيا

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمقر رئاسة الحكومة البريطانية، 10 داوننغ ستريت، للقاء رئيسة الوزراء تيرزا ماي.

وقبيل اللقاء، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، الأربعاء، إن العلاقات مع السعودية مهمة وتاريخية، وأنقذت أرواحاً ببريطانيا.

وأضافت رداً على سؤال من جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض أن "الصلة التي تربطنا بالسعودية تاريخية. إنها مهمة وأنقذت أرواح مئات الأشخاص على الأرجح في هذه الدولة".

واعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا أنه "نرى إصلاحات في السعودية ونشجع ذلك".

ووصل ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.

ويتضمن جدول الزيارة لقاء مع الملكة إليزابيث الثانية وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.