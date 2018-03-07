وائل جسار ومحمد حماقي يلتقيان جمهور جدة

يستضيف مسرح جمان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، حفلة غنائية للفنانين #وائل_جسار و #محمد_حماقي في 5 نيسان/إبريل القادم.

وتأتي هذه الحفلة لتضاف إلى قائمة الحفلات التي أحياها نجوم الفن والموسيقى على مسرح "جمان بارك"، مثل عمر خيرت، ياني، ميشال فاضل وغسان الرحباني. كما احتضنت حفلة كبيرة للشاب خالد والمغني الأميركي نيللي.

ويترقب جمهور تامر حسني إطلالته على مسرح المدينة الاقتصادية قبيل حفلة حماقي وجسار بـ6 أيام، وشهدت تذاكر حفلته إقبالاً كبيراً من الجمهور.

وائل جسار له رأي في صوت محمد حماقي أثار التباساً لدى محبيه ذكره عبر إذاعة "موازييك التونسية" عندما وصف صوت حماقي بأنه غير طربي، إلا أنه استدرك مشيداً بشعبيته وإحساسه الفني وأعماله التي أثبتت وجودها، على حد وصفه.

وسبق للثنائي أن غنيا في حفلة واحدة بالصالة المغطاة بملعب القاهرة في آذار/مارس العام الماضي.