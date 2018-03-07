الملكة إليزابيث تستقبل ولي العهد السعودي

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، #ولي_العهد_السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر باكنغهام الأربعاء.

واستعرضت الملكة مع ولي العهد العلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع الشعبين، بينما أقيمت مأدبة غداء استقبالاً للأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد وصل إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.

ويتضمن جدول الزيارة لقاء مع الملكة إليزابيث الثانية، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وتنظم #بريطانيا اليوم استقبالاً للأمير محمد بن سلمان، وتقيم له الملكة إليزابيث مأدبة غداء.

وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، على رأس مستقبلي #الأمير_محمد_بن_سلمان لدى وصوله في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. وأول ارتباط رسمي له الأربعاء هو زيارة قصر باكنغهام لإجراء محادثات مع الملكة إليزابيث.