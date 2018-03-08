أفلام سعودية لافتة خلال الأيام الثقافية في بريطانيا

انطلقت فعاليات #الأيام_الثقافية_السعودية في ب#ريطانيا SaudiCulturalDays# التي تحمل اسم #كُلّي بإشراف الهيئة العامة للثقافة وتستمر لمدة 3 أيام، وتتنوع بين معارض الفنون العريقة، وبرنامج الأفلام السعودية وعدد من الألوان الموسيقية.

وعرضت في اليوم الأول للفعاليات 5 أفلام سعودية قصيرة وهي فيلم " #حياة_ملونة" للمخرج عبدالرحمن صندقجي يقدم تجربة 4 نساء سعوديات لديهنّ تجارب مختلفة، مخرج الفيلم فاز مؤخراً بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان الأفلام السعودية القصيرة عن فيلم "الجليد".

فيلم القَط

يقدم هذا الفيلم تعريفاً بفن #القط العسيري، وهي رسومات بأشكال هندسية تقوم بها النساء ذات دلالات جمالية وحضارية في تزيين وزخرفة البيوت جنوب المملكة، تم إدراجه مؤخراً في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

المغادرون

" #المغادرون" الفائز بعدد من الجوائز في مهرجان الأفلام السعودية الرابع، والذي يركز على مكافحة التطرف بين الشباب.

ويروي الفيلم قصة رجلين يلتقيان على متن طائرة، يتضح بعد حديث بينهما أن أحدهما يحمل أفكارا متطرفة ويفكر في تفجير نفسه، بينما ينوي الآخر الانتحار بسبب إصابته بمرض عضال. وهو من إخراج عبدالعزيز الشلاحي وبطولة محمد القس وخالد صقر وإنتاج "أفلام برودكشن".

شكوى

في حين يركز فيلم " #شكوى" للمخرجة هناء العمير وبطولة إبراهيم الحساوي وزارا البلوشي وإنتاج " 3 2 action films" على معاناة عائلة تعاني من مشاكل ذات بعد نفسي واجتماعي بعد زواج من امرأة أخرى وعودته إليهم بعد فترة مريضاً، وفاز الفيلم بجائزة النخلة الذهبية في مهرجان الأفلام السعودية الثاني.

فضيلة أن تكون لا أحد

وعرض "فضيلة أن تكون لا أحد" الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي، للمخرج بدر الحمود ومن بطولة إبراهيم الحساوي ومشعل المطيري وإنتاج "بي فيلمز" يعالج درامياً قصة عن تأثير إيجابي لرجل مسن يساعد شاباً حزيناً، جراء فقدانه عائلته، على النظر للأمور بطريقة مختلفة، والبدء بمواجهة مصيبة فقدان الأسرة بعزم.