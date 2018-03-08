الرياض.. سجن داعشي 20 عاماً خطط لتنفيذ تفجيرات

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم حكماً بسجن مواطن 20 عاما بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، ومحاولة تنفيذ تفجيرات تستهدف أنابين نفطية ومقر قوات الطوارئ بالرياض.

ويعود الحكم إلى ثبوت شروع المدان في تكوين خلية إرهابية لتفجير أنابيب نفطية، جنّد بها أحد الأشخاص، بعدما اتصل به هاتفيًّا طالبًا منه القدوم إلى المنطقة الشرقية لوضع الخطط المستقبلية لتلك الخلية، وإنشائه مواقع على الإنترنت للترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية وإنتاجها وإعدادها.

كما سعى المدان، بحسب حيثيات الحكم، إلى تفجير مقرّ #قوات_الطوارئ في الرياض، وحاول تجنيد سيدة للعمل معه بخلية إرهابية، وقام بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنتاجه مقاطع فيديو مؤيدة لداعش والقتال في مواطن الصراع ونشرها عبر موقعي #يوتيوب، إضافة إلى نشره تغريدات، عبر تويتر، تتضمن الدعوة للخروج على ولي الأمر، والتحريض على قتل رجال الأمن والتهديد بتنفيذ عمليات إرهابية في مدينة #الخبر و #الدمام وامتداح وتأييد التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج وبعض أصحاب الفكر المنحرف.

وكانت التحقيقات قد أثبتت إصرار المدان على نقضه بيعته لولي الأمر، واعترافه بعزمه على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال خارج المملكة.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه 20 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 9 سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ و5 سنوات بناءً على المادة السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه.

كما تضمّن الحكم منع المدان من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية والإنترنت بأي شكل حفظًا له وللمجتمع، ومصادرة الأوراق المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 عاما تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.