فنانة لبنانية غنت لـ"بريدة" ثم غابت لهذه الأسباب!

يحفل أرشيف الأغنية العربية بأغانٍ صدحت بها حناجر فنانين عرب طرباً بمدن #المملكة، وكانت تبث عبر إذاعة السعودية منذ منتصف الستينيات.

وحظيت #منطقة_القصيم بحضورها على الخارطة الموسيقية منذ زمن، إلا أن بعض هذه الأغنيات اندثرت وغابت عن الظهور.

وليس لهذه الأغنيات أرشفة على موقع الإنترنت، ولا تعرفها الأجيال، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الإعلام آنذاك جميل الحجيلان، والشاعر مسلم البرازي الذي كان يقود الفرقة الموسيقية لإذاعة #الرياض في تلك الفترة للحفاظ عليها.

وكان أحد طموحاتهما عكس النهضة الحضارية للمدن السعودية من خلال حضورها عبر الأغنية بأصوات لها ثقلها في المشهد الفني العربي.

وتشهد تلك الفترة "موضة حضور للمدن والعواصم العربية" عبر الأصوات التي كان لها ثقلها في الوسط الفني.

ولم يتبق من أغاني تلك المرحلة سوى عدد محدود يؤرشف بعضها الهواة عبر موقع "اليوتيوب".

وحضرت القصيم التي تغيب عن المهرجانات الموسيقية المحلية في الأغنية بقوة عبر عدد من الأصوات المهمة منها:

فدوى عبيد وبريدة

الفنانة اللبنانية فدوى عبيد التي عاصرت جيل العمالقة في الغناء العربي، غنت لمدينة "بريدة" أغنية "صباح الشوق يا بريدة" وتقول كلماتها:

صباح الشوق يا بريدة

يا خفق القلب وتنهيده

وكيف حالك وكيف ربعي

سنين ما شفت أنا بريده

وفي كوبليه آخر تشدو:

فتحنا القلب بعد سنين

لقينا صورة الحلوين

حبايب في القلب ساكنين

من عنيزة ومن بريدة

فدوى عبيد التي لحن لها السنباطي. والعبقري بليغ حمدي تركت الوسط الفني أيام الحرب اللبنانية أواخر السبعينيات وهاجرت إلى أميركا واعتزلت الفن.

محرم فؤاد غنى للقصيم

يسجل #التاريخ الفني تغنياً بمناطق المملكة، وشهد تعاونا فنيا جمع الممثل والمطرب محرم فؤاد بالشاعر الراحل مسلم البرازي في أغنية عنوانها "حنّا من القصيم حنّا"، وهي من ألحان فؤاد الذي قدم عشرات الأغاني الوطنية للعرب، هذه الأغنية ليس لها وجود الآن ولم تغنّ من الفنانين السعوديين، رغم أن بعض المصادر تؤكد العثور عليها في أرشيف الإذاعة.

سلامة العبدالله في ربوع القصيم

يعد الفنان الراحل سلامة العبدالله من أشهر الفنانين المحليين غناءً للقصيم من خلال أغنيته الشهيرة التي كانت تبث عبر شاشة التلفزيون السعودي "ربوع القصيم" من كلمات سليمان السلامة وطرح هذا العمل عام 1989 وتم تسجيله في القاهرة وتقول كلماته:

بس أنا لي في الغلا عشقٍ كثير

أعشق الأيام بربوع القصيم

الله أكبر كلما هب النسيم

فيك يا أرض المحبة والجمال.