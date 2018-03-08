زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى لندن في صور

وصل ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله #لندن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والسفير البريطاني لدى السعودية، سايمون كوليز، وعدد من الشخصيات.

وقبيل وصول #ولي_العهد، أخذت اللوحات الإعلانية في شوارع لندن تتزين بصوره عبر لوحات ترحيبية.

وأظهرت الصور المنتشرة أعلى المباني والميادين العامة والعربات، الاستقبال المميز والمنتظر لـ #ولي_العهد، حيث ضمّت عبارة "قائد التغيير في السعودية".

واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، #ولي_العهد_السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر باكنغهام، الأربعاء.

واستعرضت الملكة مع ولي العهد العلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع الشعبين، بينما أقيمت مأدبة غداء استقبالاً للأمير محمد بن سلمان.

كما زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقر رئاسة الحكومة البريطانية، 10 داوننغ ستريت، والتقى رئيسة الوزراء تيرزا ماي.

وأكد الأمير محمد أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة القطاعات، هذا وقد تناولت المباحثات أيضا الملفات الساخنة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأقام #الأمير_تشارلز، أمير ويلز، مساء الأربعاء، مأدبة عشاء في لندن على شرف ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان بمناسبة زيارته الحالية للمملكة المتحدة.

وعلى هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى المملكة المتحدة، أعلنت السعودية وبريطانيا الأربعاء، عن شراكة جديدة طويلة الأجل بين البلدين لتعزيز سبل العيش والتنمية الاقتصادية في أفقر بلدان العالم.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها بين وزارة التنمية الدولية البريطانية والصندوق السعودي للتنمية، الذي يتمتع بسجل طويل من الاستثمار في مشاريع التنمية الناجحة في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المملكة المتحدة، يوم غد الجمعة.