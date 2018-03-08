‏التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، في العاصمة البريطانية #لندن، الخميس، وزير الخزانة البريطاني، فيليب #هاموند، يرافقه الرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات البريطانية، بحضور الوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يلتقي وزير الخزانة البريطاني والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية لبحث التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق #رؤية_المملكة_2030 #ولي_العهد_في_بريطانيا#CrownPrinceUK pic.twitter.com/jUpwZuf0Za — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) March 8, 2018

إلى ذلك، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في لندن، الخميس، بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني من الأحزاب المختلفة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة السعودية البريطانية في مختلف المجالات، وفرص تطويرها.

ووصل ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز إلى #بريطانيا في زيارة رسمية، استجابة للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.

واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، #ولي_العهد_السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر باكنغهام أمس الأربعاء.

واستعرضت الملكة مع ولي العهد العلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع الشعبين، بينما أقيمت مأدبة غداء استقبالاً للأمير محمد بن سلمان.