محمد بن سلمان يلتقي نوابا بريطانيين من أحزاب مختلفة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في لندن، الخميس، بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني من الأحزاب المختلفة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة السعودية البريطانية في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن المقرر أن يلتقي #ولي_العهد_السعودي في ثاني أيام زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، الخميس، رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، على مأدبة عشاء.

وفي وقت سابق، الخميس، اجتمع ولي العهد السعودي في إطار زيارته للمملكة المتحدة مع كبير أساقفة كانتربيري، #جاستن_ويلبي، رئيس الكنيسة الأنغليكانية البريطانية، في مبادرة عبرت عن التسامح والسلام.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان والأسقف ويلبي مباحثات حول العلاقات بين الأديان، واستعرضا مجموعة مختارة من النصوص للديانات السماوية بحضور عدد من القيادات الدينية.