ولي العهد السعودي يلتقي ماي على مأدبة عشاء

يلتقي #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان في ثاني أيام زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، الخميس، رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، على مأدبة عشاء.

والتقى ولي العهد مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني من بينهم مجموعة أصدقاء السعودية ورؤساء لجان الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن والمخابرات.

ومن المقرر أن يستقبل الأمير محمد بن سلمان، مسؤولين بمدينة لندن ورجال أعمال، لبحث توقيع اتفاقيات ثنائية واستثمار شركات بريطانية في السعودية.

وفي وقت سابق، الخميس، اجتمع ولي العهد السعودي في إطار زيارته للمملكة المتحدة مع كبير أساقفة كانتربيري، #جاستن_ويلبي، رئيس الكنيسة الأنغليكانية البريطانية، في مبادرة عبرت عن التسامح والسلام.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان والأسقف ويلبي مباحثات حول العلاقات بين الأديان، واستعرضا مجموعة مختارة من النصوص للديانات السماوية بحضور عدد من القيادات الدينية.