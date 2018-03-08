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شاهد فيديو للقاء محمد بن سلمان وكبير أساقفة كانتربري

المصدر: دبي - العربية.نت
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اجتمع #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، مع #كبير_أساقفة_كانتربري، #جاستن_ويلبي، في #قصر_لامبث، في ثاني أيام زيارته إلى بريطانيا، التي بدأت الأربعاء.

واستعرض ولي العهد السعودي وويلبي العلاقات بين الأديان في تأكيد على قيم التسامح، وذلك في مقابلة استمرت نحو ساعة.

وشاهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته التاريخية إلى قصر لامبث مجموعة مختارة من النصوص المبكرة من الديانات المسيحية والإسلامية واليهودية، بما في ذلك أجزاء من مصحف عثر عليه في مكتبة جامعة برمنغهام عام 2015، ويعتقد أنه من بين أقدم المصاحف في العالم.

ولي العهد السعودي أثناء زيارة لقصر لامبث التاريخي ولي العهد السعودي أثناء زيارة لقصر لامبث التاريخي

وقال بيان من قصر لامبث، الكائن في وسط لندن: "أبدى ولي العهد التزاماً قوياً بالحوار بين الأديان في المملكة وخارجها".

كلمات دالّة

#قصر لامبث, #كبير أساقفة كانتربري, #جاستن ويلبي, #ولي العهد السعودي

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