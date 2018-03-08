"مسك الخيرية" تقدم مبادرة للمعرفة مع العالم في لندن

أقامت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز #مسك_الخيرية" في مدينة لندن الخميس، مبادرة Misk Talk العالمية، وذلك بمشاركة 12 شاباً وفتاة من المملكة العربية #السعودية من سكان بريطانيا، والمتميزين في العمل والدراسة، واستعراضهم قصصاً وأفكاراً ملهمة للنجاح والتأثير عالمياً في الاقتصاد الجديد.

وأوضح المدير التنفيذي للتسويق والتواصل في مؤسسة #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" محمد مروان أبوعزة، أن دور المؤسسة هو تقديم الفرصة للمواهب السعودية في مشاركة المعرفة في كل المجالات ومع العالم.

وبيّن أبوعزة أنه تم في هذه المبادرة استعراض قصص حقيقة ومعرفة ذات قيمة كخلاصة تجربة حياتية ومهنية علمية من الشباب والشابات.

وتناول الشباب والفتيات في عروضهم مجموعة متنوعة من الموضوعات في عدة مسارات، بما في ذلك الصحة والبحث العلمي في السمنة، والسرطان، والسكتة، الدماغية، والتغلب على مشاكل الصحة العقلية، والتقنية والحلول التكنولوجية للأتمتة في مدن المستقبل، واستخدام تكنولوجيا النانو لأجهزة الذاكرة الناشئة، وريادة الأعمال في عدة مجالات.

يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"، هي مؤسسة خيرية غير ربحية تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم.

وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مبادراتها وشراكات استراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة حول العالم.