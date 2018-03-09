بالصور.. سعوديات يركضن في شوارع جدة

احتفلت #مجموعة من الفتيات السعوديات باليوم العالمي للمرأة، على طريقتهن الخاصة من خلال الركض داخل أحياء #جدة التاريخية، وقد ركضت الفتيات وهن مبتسمات ومرتديات عباءات رياضية، وهرولن عبر الأزقة التراثية الهادئة.

وصرحت المشاركات بأن #البرنامج جاء بعد اتخاذ المملكة العديد من القرارات الداعمة لممارسة المرأة للرياضة، وإصدار حزمة من القرارات الرياضية المشجعة لـ#المرأة_السعودية، فالسماح للعوائل والسيدات بدخول الاستاد الرياضي، واستحداث قسم نسائي في الهيئة العامة للرياضة ترأسه الأميرة "ريمة بنت بندر" في منصب وكيل للرئيس لقسم نسائي في الهيئة العامة للرياضة، هي خطوة هامّة تؤكد توجه الجهات الرسميّة في المملكة إلى إعطاء رياضة النساء حيزاً من اهتمامها، من خلال الهيئة العامة.

كما أصدر وزير التعليم قراراً يقضي بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي المقبل، والعديد من المشاركات الدولية للمرأة السعودية في المحافل الرياضية، ويأتي هذا الحديث بعد أيام من مشاركة أكثر من 1500 سيدة في ماراثون نسائي، أقيم ولأول مرة في #السعودية بمحافظة الأحساء.

ونقلت وكالة "رويترز" قول سما، وهي طالبة جامعية شاركت في الركض: "كل شيء سيتغير بالنسبة للنساء السعوديات"، وتدرس سما في مجال السينما.

وقالت ياسمين حسين، وهي عضو في مجموعة (بليس رانرز)، التي نظمت الحدث: إن الهدف من البرامج تقديم رسالة للنساء نود أن نبعث بها للسيدات، فحواها تعالوا، لستن وحدكن، سنحقق هذا معاً.