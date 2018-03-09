السعودية.. الكشف عن هوية الشخص واضع السيجارة بفم طفل

أعلنت شرطة محافظة النعيرية، اليوم الجمعة، أنها تمكّنت من الكشف عن هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يجبر طفلًا على التدخين.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، في تصريح صحفي، أن الشخص الذي ظهر بالفيديو مواطن عشريني، وأن الطفل ابنٌ لأحد أقاربه.

وأشار الرقيطي إلى أن الشرطة ألقت القبض على المواطن العشريني وأوقفته، تمهيدًا لإحالته إلى فرع النيابة العامة بالمحافظة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، قد أعلن التعرف على الشخص الذي أجبر طفلًا على التدخين. مؤكدًا، عبر حسابه الموثق على تويتر، أنه سيتم استدعاؤه بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتّخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

كما تفاعلت النيابة العامة، مع مقطع الفيديو المتداول، وأكّدت -عبر حسابها على تويتر- أن عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، أو تشجع على ذلك، من المحظورات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.

وأشار الحساب إلى المادة 11 من النظام المذكور، والتي تنصّ على حظر بيع التبغ ومشتقاته للطفل، أو استخدامه في أماكن إنتاجه أو شرائه أو بيعه أو الدعاية له.