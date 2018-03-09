القحطاني رداً على حمد بن جاسم: من الذي يمول إعلام الظل

رد المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، #سعود_القحطاني مساء الخميس على رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، وما قاله عن #الجيش_الإلكتروني.

وقال القحطاني في تغريدة على حسابه الرسمي رداً على حمد بن جاسم: "من الذي منذ 21 عاما وهو يدفع المليارات لصناعة إعلامية متكاملة لهدم المنطقة؟ من يمول إعلام الظل (عربي21 وميدل إيست أي الخ)؟ من الذي ثبت بالدليل القاطع بناؤه لمنظومة #خلايا_عزمي الإلكترونية بأكثر من 70 ألف حساب - حتى الآن - بأسماء وهمية سعودية؟".

حمد بن جاسم يتكلم عن الجيش الإلكتروني!

من الذي منذ ٢١ عاما وهو يدفع المليارات لصناعة إعلامية متكاملة لهدم المنطقة؟ من يمول إعلام الظل (عربي٢١ وميدل ايست اي الخ)؟ من الذي ثبت بالدليل القاطع بناءه لمنظومة #خلايا_عزمي الإلكترونية بأكثر من ٧٠ ألف حساب -حتى الآن- بأسماء وهمية سعودية؟ — سعود القحطاني (@saudq1978) March 8, 2018

وأضاف: "حمد بن جاسم لم يستوعب حتى الآن أن زمن المجاملة والصبر على "المراهقة السياسية" و"التصرفات العدائية" قد ولى. فنحن في مرحلة عنوانها الحزم والعزم. سياستك القديمة القائمة على تطبيق مبدأ "رمتني بدائها وانسلت" لا مكان لها اليوم. مثال لهذه السياسة: تطبيعكم مع إسرائيل واتهام الكبار بذلك!".

وكان حمد بن جاسم تساءل في تغريدة الخميس: "من يستطيع أن يعيد الذباب الإلكتروني وتوابعه إلى القمقم ثانية؟ قد يقول البعض من صنعهم أولاً يعيدهم. وأنا أقول غير ذلك كما علمنا التاريخ، فإعادة الجني إلى القمقم الذي أفلت منه أصعب وأعسر...".

فأوضح القحطاني أن قطر هي التي دشنت آلاف الحسابات الوهمية على تويتر.

يذكر أن حمد بن جاسم دشن قبل يومين حسابه التويتري، قائلاً إنه تردد كثيراً قبل الخوض في غمار تويتر.

في المقابل، تلقف القحطاني تغريدات حمد، واصفاً إياه بمهندس العلاقات مع إسرائيل، ومستقطب الإخوان.

وقال القحطاني في تغريدة الأربعاء:" عضو مؤسس #تنظيم_الحمدين حمد بن جاسم @hamadjjalthani ومهندس العلاقات مع إسرائيل والتعاون مع إيران واستقطاب الإخوان، والعقل المدبر لأشهر قصة عقوق والدين في القرن الـ20 ينضم لتويتر، فرصة لكي يسمع من شعوبنا رأيهم بما اقترفه من جرائم بحقهم والمنطقة، وأن يستشرف مكانه في محكمة التاريخ".