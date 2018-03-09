بالصور.. "فأر مطبوخ" في أحد المطاعم في مكة

تخيل أن تطلب طبقاً ما في مطعم، فيأتيك ما طلبته مزيناً بـ"فأر"!

هذا ما حصل قبل يومين في أحد المطاعم الشعبية في مكة، إذ فوجئت مواطنة سعودية بفأر بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية نشرت صوراً مقززة للطبق والفأر.

وأغلقت بلدية العتيبية الأربعاء المطعم في #مكة احترازيًا بعد هذا الحادث "المقرف" الذي يؤكد على أن المطعم لا يلتزم بأي معايير نظافة تحافظ على سلامة الغذاء ومتناوليه.

كما أتلفت البلدية بقية الأطعمة الموجودة داخل المطعم لتدني مستوى النظافة والعثور على فضلات فئران.

إلى ذلك، أكدت إدارة الخدمات تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق القائمين على المطعم واستمرار غلقه حتى تصحيح كافة الاشتراطات الصحية، كما قرّرت البلدية عدم السماح بتشغيله إلا بعد إعادة تأهيله بالكامل.

وكانت البلدية تلقّت بلاغًا من مواطنة بمكة المكرمة، قامت بطلب وجبة من أحد المطاعم في شارع عبدالله خليفي المتفرع من شارع الستين، ولكنها فوجئت بوجود فأر مطبوخ داخلها.

