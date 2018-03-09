بعد الفيديو.. استدعاء واضع السيجارة بفم طفل الـ 3 أعوام

نشر خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم #وزارة_التنمية_الاجتماعية والعمل، تغريدة أكد فيها أنه تم التعرف على الشخص مصور الفيديو، الذي هزَّ مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعلِّم طفل لا يتجاوز الثلاث سنوات كيف يضع السيجارة في فمه.

وأكد المتحدث أنه تم استدعاء الشخص بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

تم التعرف على الشخص، وسيتم استدعاؤه بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، حيث كفل نظام حماية الطفل حفظ حقوقه وحمايته من أي إساءة أو إهمال أو إيذاء أو استغلال. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) March 9, 2018

ونوه أبا الخيل إلى أن نظام حماية الطفل قد كفل حفظ حقوقه وحمايته من أي إساءة أو إهمال أو إيذاء أو استغلال.

وكان مقطع فيديو قد انتشر وهز مواقع التواصل وأغضب الناشطين، حين ظهر فيه أب يحاول تعليم طفله #التدخين.

وظهر الطفل في المقطع الذي لا تتجاوز مدته الـ 10 ثوانٍ، وكأنه يختنق لوهلة بدخان السيجارة وسط تعالي ضحكات الموجودين.

وطالب #المغردون بمحاسبة الرجل ومصور المقطع، لما في ذلك من انتهاك للطفولة، لاسيما أنه يناقض القاعدة الطبيعية التي تفرض حماية القاصرين والأطفال من أي أذى، وعدم تعريضهم لمخاطر صحية ومعنوية على السواء، فضلاً عن إيصال رسالة سيئة عن التربية والأخلاق.

وكانت النيابة العامة قد تفاعلت أيضا مع مقطع الفيديو، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر أن عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، أو التدخين أثناء وجوده، أو تشجيعه على ذلك، من المحظورات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.