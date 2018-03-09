شاهد .. أول أذان يبث مباشرة من المسجد النبوي

قبل 66 عاما، رفع المؤذن الشيخ عبدالعزيز بخاري أول أذان يتم نقله على الهواء مباشرة، من داخل #المسجد_النبوي الشريف، حيث تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا مسجلا للأذان يعود تاريخه إلى 1373 هـ، مؤكدين بالأثر الكبير والجميل الذي انتاب قلوب المسلمين آنذاك، وتناقله حينها العديد من الإذاعات والقنوات.

الشيخ "عبد العزيز حسين عبد الغني بخاري" ولد عام 1352 هـ في #المدينة_المنورة، وتوفي عام 1428هـ، ودفن ببقيع الغرقد، عين مؤذناً بالحرم النبوي الشريف عام 1370 هـ، وكان يبلغ من العمر حينها 18 عاما، وواصل الأذان في الحرم المدني لأكثر من 60 عاما.

ينتمي الشيخ عبدالعزيز إلى أحد بيوتات المدينة، والتي اشتهرت بتخريج المؤذنين أصحاب الأصوات الشجية العذبة والأداء المميز، فأبوه هو الريس حسين بخاري، وأخوه الشيخ عصام بخاري، كانا من المؤذنين الذين يرفعون الأذان من على المنارات الأربع بالحرم النبوي.