صور نادرة.. أميرة بريطانية زارت المملكة قبل 80 عاماً

يوثق تاريخ العلاقات السعودية البريطانية رحلة الأميرة " #أليس" حفيدة #الملكة_فيكتوريا إلى المملكة العربية #السعودية في 25 فبراير عام 1938، والتي تعد أول زيارة لأحد أفراد العائلة المالكة في #بريطانيا للمملكة العربية السعودية، وأهمية هذه الزيارة في توطيد العلاقات السعودية البريطانية طوال العقود الماضية.

ووصلت الأميرة سليلة الأسرة الملكية البريطانية إلى جدة عبر الباخرة بصحبتها زوجها "إيرل أثلون" وأمضت في السعودية 3 أسابيع وثقت فيها عبر الصور مظاهر للحياة الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

وكان في استقبال "أليس" في جدة بالمكان المعد بهذه المناسبة الملك فيصل ومعه عدد من رجال الدولة، منهم قائم مقام جدة، الشيخ إبراهيم بن معمر، والوزير السعودي في لندن حافظ وهبة، وكذلك كان ضمن المستقبلين الوزير البريطاني في جدة السير ريدر بولارد، والتقت أثناء إقامتها هناك بالملك عبدالعزيز، ثم غادرت براً إلى #الطائف، وتوجهت منها إلى العاصمة السعودية #الرياض، وهناك التقت الملك سعود الذي كان حينها ولياً للعهد، كما زارت الأحساء والخبر والمنطقة الشرقية ووثقت رحلاتها البرية وجولاتها في عدد من الأسواق، وهي ترتدي الملابس النسائية السعودية، وهناك زارت الأمير سعود بن جلوي.

وضمت رحلة الأميرة "اليس" التي تعرض هذه الأيام ضمن فعالية الأيام الثقافية السعودية في بريطانيا لقطات نادرة أثناء إقامتها بقصر "الكندرة" في جدة ولقطات لنزهة برية في وادي فاطمة ومجموعة من الصور النادرة للأميرة البريطانية وزوجها "إيرل اثلون" وهما يشربان القهوة العربية في ضيافة عدد من المواطنين، إلى جانب صورة بديعة ونادرة لقصر الملك عبدالعزيز في مدينة جدة ولقطات نادرة للملك عبدالعزيز مع عدد من أبنائه الأمراء، بالإضافة إلى صورة يرجح أن تكون أول صورة ملونة التقطت للملك عبدالعزيز آل سعود.

الأميرة "اليس" في زيارتها التاريخية وثقت أيضاً صوراً لشوارع جدة على خلفية رائعة لبوابة مكة القديمة، وصور الإبل وهي ترد أحد آبار الماء، ومشاهد متفرقة لمساجد الطائف، ومنها مسجد ابن عباس بمنارته البيضاء المميزة، ومنظراً عاماً لقرية الهدا وجوانب من حصن المويه.

وبدت الأميرة في مجموعة من الصور وهي ترتدي الثوب السعودي في مخيم الدفينة والدوادمي ونفود السر، إلى جانب لقطات عامة من الواحات والأودية مثل: وادي حنيفة وقصر البديعة والمسجد الملحق به والحديقة المحيطة به.

وعُرضت صورة ملونة لبوابة الثميري بمدينة الرياض التي تعد من أوائل الصور الملونة لعاصمة المملكة العربية السعودية، وصورة لقصر المربع من الخارج بتصميمه التراثي الفريد. إضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور للمواطنين السعوديين في الدرعية وفي محيط قصر المصمك، ومنزل الأميرة نورة، بالإضافة إلى صور للصقارين ومربي الصقور الملكية أثناء رحلات الصيد.

وجميع هذه اللقطات عرضتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في إصدار تاريخي عام 2013.

وكتبت الأميرة "أليس" ضمن مذكراتها التي كانت على هيئة رسائل إلى ابنتها الليدي مي انطباعها عن لقائها بالملك عبدالعزيز في تلك الزيارة التي كانت بعيدة عن الإطار الرسمي جاء فيها: "لقد كان رجلاً عظيماً ذا أسلوب وخلق يشدك جاذبيته، لقد كان بالفعل رجلاً شهماً نبيلاً، ومتحدثاً لبقاً ومرحاً".