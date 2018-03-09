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قرقاش: ثقل السعودية كان بارزا في زيارة لندن التاريخية

المصدر: دبي - العربية.نت
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور #قرقاش ، الجمعة على أن دور السعودية المحوري كان بارزاً في الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا.

وقال الوزير الإماراتي في تغريدة على حسابه على تويتر: "ثقل السعودية ودورها المحوري كان بارزا في نجاح زيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى بريطانيا، نجاح الرياض هو نجاح للعرب، ورؤية التجديد والوسطية تضيف إلى زخم الدور السعودي وتعززه."

وأضاف أن الدور القطري والإيراني المحرض جاء معيباً، ودالاً على اليأس والإفلاس.

وأوضح قائلاً: "وأما الدور القطري والإيراني على الهوامش للتحريض ضد الزيارة التاريخية فجاء معيبا ويائسا، بإمكانك أن تساهم في كتابة التاريخ كما يفعل الأمير محمد بن سلمان، أو تكون مرتبكا منسيا، وفِي الحالة الثانية خير لك أن تصمت."

يذكر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان التي بدأت الأربعاء إلى بريطانيا حيث التقى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لاقت ترحيباً بريطانياً واسعاً.

وقد تم خلال الزيارة التي تنتهي اليوم الجمعة، توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وغيرها.

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