محمد بن سلمان ووزير خارجية بريطانيا يبحثان أوضاع المنطقة

بحث الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس #جونسون، الجمعة، في #لندن العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

وحضر اللقاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب البريطاني، السفير البريطاني لدى #السعودية، سايمون كوليس، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نايل كرومبتون، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

إلى ذلك، اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، #ولي_العهد_السعودي، مع وزير الدفاع البريطاني، #غافين_وليامسون، وذلك في القاعدة الجوية " #نورث_هولت". وتناول الاجتماع، الجمعة، تنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.