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محمد بن سلمان يبحث مع وزير دفاع بريطانيا مكافحة الإرهاب

المصدر: دبي - العربية.نت
ولي العهد السعودي يصافح وزير الدفاع البريطاني
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اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، #ولي_العهد_السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير الدفاع البريطاني، #غافين_وليامسون، وذلك في القاعدة الجوية " #نورث_هولت". وتناول الاجتماع، الجمعة، تنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفور وصول ولي العهد حلقت في سماء القاعدة طائرات #التايفون ترحيباً بالضيف، ثم عُزف السلامان الوطنيان، وتم استعراض حرس الشرف.

بعد ذلك عقد الاجتماع، حيث تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

ولي العهد السعودي أثناء زيارته لوزير الدفاع البريطاني ولي العهد السعودي أثناء زيارته لوزير الدفاع البريطاني

وأبدى الجانبان ارتياحهما حول القضايا والملفات التي تمت مناقشتها، وآليات التنسيق المشترك بشأنها.

بعد ذلك وقع ولي العهد السعودي ووزير الدفاع البريطاني على مذكرتين وترتيبات خاصة بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق أوجه التعاون والشراكة من خلال نقل وتوطين التقنية، والشراكة الصناعية والتدريب والبحث والتطوير والاستشارات الفنية وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم التوقيع بعد ذلك على مذكرات تفاهم وترتيبات تتعلق بتعزيز التعاون العسكري في عدد من المجالات.

ولي العهد السعودي أثناء اجتماعه مع وزير الدفاع البريطاني ولي العهد السعودي أثناء اجتماعه مع وزير الدفاع البريطاني
أثناء التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين السعودية وبريطانيا أثناء التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين السعودية وبريطانيا

عقب ذلك تفقد ولي العهد عدداً من منتجات شركة "بي أي إي سيستميز" البريطانية بمساهمة الشركات السعودية العاملة في المجال العسكري، من خلال أيادٍ سعودية متدربة، واطلع على خطط الشركة المستقبلية لمزيد من نقل وتوطين التقنية، وتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين.

وحضر الاجتماع الوفد العسكري المرافق لولي العهد، وكبار المسؤولين في #وزارة_الدفاع_البريطانية.

كلمات دالّة

#ولي العهد السعودي, #غافين وليامسون, #نورث هولت, #التايفون, #وزارة الدفاع البريطانية

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