القحطاني لحمد بن جاسم: ألستم من قدم الورود لبيريز؟

بعد أن أعاد رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، ووزير الخارجية حمد بن جاسم، تنشيط حسابه على تويتر قبل يومين، بدأ بالتغريد ناشراً اتهامات وأخبار مخالفة للوقائع.

ومساء الجمعة رد المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، #سعود_القحطاني حمد بن جاسم وما ساقه عن نصائح وجهها المسؤول القطري السابق للعرب لكي لا يتنازلوا عن الحقوق الفلسطينية.

وقال القحطاني على حسابه في تويتر: "أنت تنصح العرب أن لا يتنازلوا عن الحقوق في مدينة القدس بـ"الذات"! ألستم أول من طعن مبادرة السلام العربية بالظهر؟ ألستم أول من قام بالتطبيع ورفعتم العلم الإسرائيلي بقطر فكنتم حصان طروادة الذي هدم عملية السلام؟ ألستم من أجبر فتيات قطر على تقديم الورود لبيريز؟ قليلًا من الخجل!

أنت تنصح العرب أن لا يتنازلوا عن الحقوق في مدينة القدس ب "الذات"!

ألستم أول من طعن مبادرة السلام العربية بالظهر؟ ألستم أول من قام بالتطبيع ورفعتم العلم الإسرائيلي بقطر فكنتم حصان طروادة الذي هدم عملية السلام؟ ألستم من أجبر فتيات قطر على تقديم الورود لبيريز؟ قليلًا من الخجل! pic.twitter.com/MRL3aHuXTY — سعود القحطاني (@saudq1978) March 9, 2018

وكان #حمد_بن_جاسم ادعى في تغريدة مسائية على تويتر أنه نصح القادة العرب ألا يتنازلوا عن الحقوق الإسلامية والفلسطينية في #القدس تحديداً.

إلى ذلك، تابع القحطاني مفنداً ادعاءات حمد، قائلاً: "أنت قلت للقذافي في التسجيل الذي اعترفت بصحته أن علاقتكم مع إسرائيل هي للضغط على السعودية. وهل علاقتكم الحالية وتطبيعكم المستمر حتى وصل لمستوى أندية المدارس هو للصالح الفلسطيني؟ كان الكبار يسكتون على أكاذيبك لأنهم يعاملونك كـ"مراهق سياسي" أما الآن فنقول: وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده."

أنت قلت للقذافي في التسجيل الذي اعترفت بصحته أن علاقتكم مع إسرائيل للضغط على السعودية. وهل علاقتكم الحالية وتطبيعكم المستمر حتى وصل لمستوى أندية المدارس هو للصالح الفلسطيني؟

كان الكبار يسكتون على أكاذيبك لأنهم يعاملونك ك "مراهق سياسي" أما الآن فنقول:وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده. pic.twitter.com/egZGgKk9Lf — سعود القحطاني (@saudq1978) March 9, 2018

يذكر أن مساء الخميس أيضاً رد القحطاني على وزير الخارجية القطري السابق، مذكراً بكم المواقع والحسابات القطرية الوهمية التي لا تهدف سوى إلى محاولة التشويش على الدول الخليجية.