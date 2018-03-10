ماذا أهدت تيريزا ماي الأمير محمد بن سلمان؟

قدمت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي ، مساء الخميس، هدية أثرية قيمة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهي عبارة عن رسم لشجرة عائلة آل سعود، تظهر نزول سلالة آل سعود من ملوك الجزيرة العربية.

وقال مكتب رئيسة الحكومة، داوننغ ستريت، إن الوثيقة المؤطرة تم إنشاؤها في الأصل من قبل القنصل العام للمملكة فيكتوريا في جدة عام 1880.

وقال المتحدث الرسمي باسم ماي "رأت رئيسة الوزراء البريطانية أن تلك الهدية ستكون مناسبة للأمير محمد بن سلمان".

واستضافت ماي ولي العهد السعودي مساء الخميس إلى مأدبة عشاء في تشيكرز، مقر إقامتها الرسمي، وذلك في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وهذا ما تناوله الضيوف على العشاء

أما العشاء البريطاني بامتياز، فتضمن بحسب مكتب ماي، سمك الهلبوت مع الخيار والفجل والليمون، تلا هذا الطبق الشهي، أطباق من لحم الخروف Chiltern مع المرق والبطاطس الجديدة، أما الحلوى فكانت كعكة الجبن يوركشاير راوند مع الزنجبيل."

يذكر أن الأمير #محمد_بن_سلمان كان وصل الأربعاء إلى بريطانيا في زيارة تاريخية امتدت لثلاثة أيام، التقى خلالها إلى جانب ماي، ملكة بريطانيا ووزير الدفاع والخزانة، فضلاً عن العديد من النواب البريطانيين. وكللت الزيارة التي اختتمت الجمعة بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والتنموية والدفاعية.