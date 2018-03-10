موجة غبار تضرب الشرقية.. وتوصيات بعدم مغادرة المنزل

أوصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة، وذلك نتيجة موجات الأتربة والغبار التي تجتاح المنطقة، ونشاط في الرياح السطحية، مؤكدين ذلك على مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية، بحسب ما نقلته "واس".

في حين دعت الهيئة المواطنين والمقيمين، للمبادرة بإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية مساء اليوم، وذلك بناءً على التوقعات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد حول نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يؤثر على المنطقة.

وأكدت جاهزيتها التامة لغرف العلميات بالمنطقة لاستقبال البلاغات، إضافة إلى جاهزية 60 مركزاً إسعافياً، و8 فرق من الاستجابة المتقدمة والقيادات الميدانية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام قائدي المركبات بقواعد السلامة المرورية، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية عند مباشرتها للحوادث والحالات لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.