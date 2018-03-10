محمد بن سلمان شاكرا بريطانيا: عازمون على تعزيز علاقاتنا

بعد اختتام زيارته التاريخية إلى بريطانيا، والتي استمرت 3 أيام منذ الأربعاء وحتى الجمعة، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية شكر إلى تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، إثر مغادرته المملكة المتحدة.

وقال الأمير محمد بن سلمان في رسالته وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف: "لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها، وإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي بين بلدينا، العزم على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودولتكم. متمنياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وكان اليوم الأخير الجمعة من الزيارة كلل ببيان مشترك للسعودية وبريطانيا، أكد على تعزيز العلاقات بين البلدين، والالتزام بتطوير شراكة أعمق وأكثر استراتيجية لدعم المصالح المشتركة بين البلدين، كما كللت الأيام الثلاثة بإبرام عدة اتفاقيات تجارية واقتصادية وتنموية وعسكرية.