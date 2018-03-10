فيديو لسعودي ينقذ فتاة من خاطفها.. ما يروح وأنا أبو سعد

تمكن المواطن السعودي "طلال سعد الشهراني" قبل يومين من إنقاذ طالبة تبلغ من العمر 15 عاماً، من الاختطاف في مدينة #أبها التابعة لمنطقة #عسير، بعد أن قام بمراقبة سيارة بعد الاشتباه بها، في مشهد يذكر بالأفلام البوليسية.

إذ بعد الاشتباه بالسيارة الخاطفة، لاحقهاً مصوراً وموثقاً عملية الخطف المريبة هذه، مؤكداً أنه سينقذ الفتاة، إذ سمع صوته في الفيديو يقول: "والله ما يروح وأنا بو سعد"، في إشارة إلى أنه لن يترك الجاني ينجو بفعلته.

وتحدث الشهراني لـ"العربية.نت" عن تفاصيل القصة، قائلاً: "أثناء توجهي لمدينة أبها، لاحظت وقوف مركبة سوداء من نوع كامري، يستقلها شخص أمام (طالبة) خرجت من مدرستها القريبة من المكتبة العامة بأبها أثناء هطول الأمطار، ووقفت تنتظر أهلها لاصطحابها".

وأضاف الشهراني، أنه أحس بشيء مريب، وفضل مراقبة الموقف، ولاحظ بأن الخاطف المرتبك، قام بإقناع الطالبة بالركوب معه.

بعدها قرر اللحاق بالمركبة المشبوهة التي سلكت طريق الحزام الدائري بمدينة أبها، لتتجه فجأة نحو عقبة ضلع الرابطة -بين أبها وجازان- فوثق حينها مقطع فيديو قصير أثناء نزول المركبة من عقبة ضلع، وأثناء متابعته للمختطف، شاهد الطالبة وهي تحاول أن تستغيث عبر نافذة المركبة الخلفية.

وقام في الحال بإبلاغ الدوريات الأمنية، وتم إجبار سيارة الخاطف على التوقف، حينها خرجت الفتاة من المركبة فوراً، ليهرب الخاطف نحو أبها، إلا أن الشهراني تمكن وبمساعدة رجال الأمن، من القبض عليه.

وإثر عمله البطولي هذا، حظي "الشهراني" بتكريم مدير شرطة أبها اللواء صالح القرزعي، تقديرا لمساهمته مع رجال الأمن وحمايته للفتاة.