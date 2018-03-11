انتحار شاب سعودي بعد قتله مقيمة آسيوية

أقدم #مواطن_سعودي على #الانتحار بعدما قام بإطلاق النار على وافدة آسيوية بمنطقة #القصيم، عبر بندقية صيد كانت بحوزته.

وبين المتحدث الرسمي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر #السحيباني، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً أمنياً صباح أمس السبت، عن قيام مواطن في العقد الثالث من العمر بإطلاق النار من بندقية صيد كانت بحوزته، تجاه مقيمة آسيوية داخل منزله بمدينة بريدة.

وأضاف السحيباني أن إصابة الوافدة الآسيوية كانت مميتة، وتوفيت إثر ذلك بما لحق بها من إصابات، في حين قام المواطن بإطلاق النار على نفسه، ما أدى لوفاته بالحال بعد قتله الوافدة الآسيوية.

وقد باشر المختصون بمركز الشرطة، والنيابة العامة وخبراء #الأدلة_الجنائية، والطب الشرعي بحث حيثيات البلاغ، وتم استكمال الإجراءات اللازمة للحادث، حيث تشير الدلائل الأولية إلى كون الجاني يعاني من اعتلالات نفسية.