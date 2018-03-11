صاحب "والله مايروح وأنا بوسعد" وجديد تفاصيل عملية الخطف

راج وسم #والله_ ما_يروح_وأنا_ بوسعد بشكل واسع لدى متداولي مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية قصة #المواطن_السعودي طلال بن سعد الشهراني، الذي أثار إعجاب النشطاء، بعد موقفه الذي وصفوه بـالشجاع والنبيل، في إنقاذه طالبة من الاختطاف بمدينة أبها.

الشهراني المتقاعد من القوات الجوية تحدث لـ"العربية.نت" بأن أسرة الفتاة ووالدها وإخوانها وأخواتها وأقاربها حضروا إلى مركز الشرطة، وقاموا بتقديم الشكر والثناء عليه، مبدين رغبتهم في تقديم أي دعم له، مبيناً سعادته نظير ما قام به من عمل جليل.

وأردف "لقيت تفاعلا اجتماعيا جميلا، ودعوات ممن حولي، فعند سيري في الأماكن العامة يوجهون لي الكلام النبيل "بيض الله وجهك "و"كثر الله خيرك"، والتقدير من أسرتي وأهلي ومن الناس جميعاً.

وأشار #الشهراني إلى أن هذه المبادرة لم تكن الأولى، حيث سبق أن تعاونت مع الجهات الأمنية في الرياض في اللحاق بأحد الجناة، والإبلاغ عنه، وتم التعرف عليه بعد الإدلاء بمعلومات عن نوع السيارة، ورقم اللوحة، واستدعائي للتعرف على الجاني، وتم تسليم الجاني للجهات الأمنية المختصة، مبيناً أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وبإمكانه أن يقوم بالمساعدة، وأن يشارك في الحفاظ على أمن وطنه.

وكان الشهراني قد تمكن قبل يومين من إنقاذ طالبة تبلغ من العمر 15 عاماً من الاختطاف في مدينة أبها التابعة لمنطقة #عسير، بعد أن شعر بارتباك قائد المركبة الذي أقنع الفتاة بالركوب معه، إلا أن الشهراني تمكن وبمساعدة رجال الأمن، من القبض عليه، وكرم مدير شرطة أبها اللواء صالح القرزعي، الشهراني تقديرا لمساهمته مع رجال الأمن وحمايته للفتاة.